Intel представила процессоры Core 13-го поколения

Компания Intel в рамках мероприятия Innovation представила настольные процессоры Core 13-го поколения, также известные как Raptor Lake. Новинки получили новую архитектуру, больше ядер, а также более высокие частоты по сравнению со своими предшественниками. Вместе с тем некоторые модели подорожали.

Процессоры Raptor Lake, как и их предшественники, используют гибридную архитектуру, сочетая в себе мощные P-ядра и энергоэффективные E-ядра. Первые у новинок построены на новой архитектуре Raptor Cove, которые в первую очередь отличаются увеличенным кешем второго уровня. Если у Alder Lake объём L2-кеша составлял 1,25 Мбайт на ядро, то у новинок он равен 2 Мбайт на ядро. А вот энергоэффективные E-ядра остались прежними — Gracemont.

Всего сегодня было представлено шесть моделей: флагманские Core i9-13900K и Core i9-13900KF, средние Core i7-13700K и Core i7-13700KF, а также более доступные Core i5-13600K и Core i5-13600KF. Все они располагают разблокированным множителем и относятся к более продвинутым и дорогим решениям Intel. Напомним, что модели с суффиксом «KF» отличаются лишь отсутствием встроенной графики, но все остальные характеристики у них идентичны обычным процессорам. Анонс более доступных процессоров Raptor Lake, лишённых возможности разгона, ожидается позже.

Вместе с новыми CPU компания Intel представила и новые чипсеты 700-й серии, а производители материнских плат выпустят новые решения на их основе. При этом Raptor Lake будут выполнены в том же корпусе LGA 1700, что и актуальные Alder Lake. Новинки будут совместимы с материнскими платами на системной логике Intel 600-й серии.

Самый доступный из представленных на данный момент Raptor Lake — Core i5-13600KF — оценён в $294. Для сравнения, прошлогодний Core i5-12600KF стоил $264. При этом флагманский Core i9-13900K стоит столько же, сколько и его предшественник — $589. Продажи процессоров Intel Core 13-го поколения стартуют 20 октября.

Ещё Intel пообещала в следующем году выпустить ограниченную серию процессоров, которые смогут автоматически разгоняться до 6,0 ГГц. Вероятно, речь о Core i9-13900KS.