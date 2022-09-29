Объёмы торгов NFT-токенами просели на 97 % в сравнении с январским максимумом

Как сообщает агентство Bloomberg, объёмы торгов невзаимозаменяемыми токенами (NFT), позволяющими заверять право собственности на электронные произведения искусства и другие цифровые активы с помощью блокчейн-технологий, в сентябре упали на 97 % в сравнении с первым месяцем текущего года.

По данным агентства, в сентябре объёмы торгов снизились до $466 млн с $17 млрд в январе 2022 года. Соответствующие данные предоставила компания Dune Analytics, объединившая информацию популярных NFT-площадок OpenSea, NFTX, LarvaLabs, LooksRare, SuperRare, Rarible и Foundation.

Стремительное снижение спроса на NFT является лишь частью более масштабного упадка криптосектора, потерявшего более $2 трлн в сравнении с пиковыми значениями в ноябре прошлого года по мере ужесточения в мире денежно-кредитной политики, лишающей спекулятивные активы значительной части инвестиций.

Отток инвестиций является не единственной проблемой упомянутого рынка, регулярно попадающего в поле зрения киберпреступников. Так, всего за год в период до минувшего июля общая стоимость похищенных злоумышленниками невзаимозаменяемых токенов превысила $100 млн.

Хотя NFT уже далеко не так популярны, как годом ранее, многие компании всё ещё уделяют им внимание. Например, в начале месяца компания LG сообщила о внедрении в свои смарт-телевизоры поддержки NFT, покупать которые можно в фирменном маркетплейсе производителя Art Lab.