Троянец NullMixer угрожает конфиденциальным данным пользователей. Злоумышленники активно распространяют зловред на сайтах, где люди скачивают кряки (инструменты для взлома), генераторы ключей и программы-активаторы. Об этом сообщает "Лаборатория Касперского".

NullMixerможет загружать много троянцев одновременно. Обычно заражение происходит при попытке скачать взломанный софт с подобного ресурса. Пользователя сразу перенаправляют на страницу с архивом, защищённым паролем, и подробными инструкциями. Если последовать этим инструкциям, то на устройстве окажется вовсе не та программа, которая была нужна человеку, а NullMixer . Зловред открывает дорогу множеству вредоносных файлов. В их числе другие загрузчики, шпионское ПО, бэкдоры, банкеры, а также стилер RedLine, который может красть данные от учётной записи в Telegram и ряде VPN-приложений, токены Discord, криптокошельки, сохранённые пароли и cookie из браузеров.