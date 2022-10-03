Maserati представила свой первый электромобиль

Марка Maserati к 2025 году обещает предлагать каждую из новых моделей в электрическом исполнении, но полностью отказаться от ДВС планирует лишь к концу десятилетия. Первенцем на электротяге для Maserati станет GranTurismo Folgore, способный разгоняться до 100 км/ч за 2,7 секунды.

По данным The Verge, подобная динамика позволит первому электромобилю Maserati слегка обойти Porsche Taycan Turbo S, который рубеж в 100 км/ч преодолевает за 2,8 секунды. Впрочем, практическими замерами заявления Maserati не подтверждены — компания пока не торопится признаться, когда именно выпустит свой первый электромобиль. Зато уже известно, что GranTurismo Folgore будет существовать и в двух модификациях с V-образным шестицилиндровым ДВС, оснащённым двумя турбинами. При этом различия во внешности с электрической версией купе будут минимальны, сводясь преимущественно к отсутствию у последней выхлопных труб и наличию характерного лючка зарядного разъёма.

Электрокар GranTurismo Folgore будет использовать архитектуру с 800-вольтовой системой питания, которая позволит пополнять заряд от станций постоянного тока мощностью до 270 кВт. Силовая установка будет состоять из трёх электромоторов на базе постоянных магнитов, мощность каждого достигнет 300 кВт (407 л.с.). Тяговая батарея будет иметь T-образную форму, что позволит расположить кресла в салоне столь же низко, как и в бензиновой версии купе. Ёмкость батареи достигнет 92,5 кВт‧ч, но фактически для использования будут доступны лишь 83 кВт‧ч.

Поскольку купе GranTurismo Folgore ориентировано на комфортные путешествия с высокой скоростью, в салоне предусмотрены места для четырёх пассажиров, а вот наличие тяговой батареи вынудит сократить полезный объём багажника до скромных 269 литров. Впрочем, он и у бензиновой версии купе окажется лишь немногим больше — 311 литров.

Максимальная скорость первого электромобиля Maserati ограничена отметкой около 320 км/ч. Запас хода пока не уточняется, как и возможная цена новинки. В салоне будет много дисплеев, даже фирменные часы на передней уступят место маленькому дисплею, на котором может отображаться второстепенная информация и уведомления. За доплату можно будет получить и проекционный дисплей, отображающий информацию на ветровом стекле. В отделке интерьера электрического варианта купе будут использоваться более экологичные материалы, чем в случае с бензиновым. За функцию голосового управления будет отвечать виртуальный ассистент Mia. Вторым по счёту электромобилем Maserati должен стать кроссовер Grecale, который будет выпущен вслед за GranTurismo Folgore. Кстати, последнее название в переводе с итальянского означает «молния».