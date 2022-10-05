В Windows 11 22H2 найдена новая проблема

В операционной системе Windows 11 22H2 найден ещё одна проблема. На сей раз она затрагивает скорость копирования файлов. О ней рассказал главный программный менеджер компании Нед Пайл (Ned Pyle). Как оказалось, при копировании крупных файлов с удалённого ПК или сервера на компьютер с Windows 11 в процессе сильно падает скорость.

При копировании файлов в несколько гигабайт, показатель скорости падал на 40%, причём именно на системе Windows 11 22H2. По словам Пайла, это может быть связано с работой сетевого протокола SMB, это пока что наиболее вероятный сценарий. Однако то же самое отмечалось даже при копировании локальных файлов на самом компьютере.

В компании пока продолжают искать причину проблемы, на данный момент она неизвестна. Что касается пользователей, то им советуют использовать утилиты robocopy или xcopy с параметром /J для копирования файлов.