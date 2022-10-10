Компания Asus запустила собственную платформу NFT

Тайваньский производитель широкого спектра компьютерного оборудования Asus объявил на прошлой неделе о старте нового проекта «Art Blackhole». Инициатива компании является новой платформой для NFT на базе блокчейна Ethereum, под своим новым подразделением Web3, Asus Metaverse Inc. Новая платформа, основанная на облачных вычислениях Asus и возможностях искусственного интеллекта, в настоящее время открыта только для приглашенных художников, чтобы они могли разместить свои NFT.

По словам представителя, коллекционеры могут приобретать произведения искусства NFT за тайванские доллары (TWD, NT$). Платформа не поддерживает вторичную торговлю, но вторичный рынок «скоро запустится», говорится на сайте компании.

Джо Хси, главный операционный директор Asus сказал: