WhatsApp готовится к запуску групповых чатов с поддержкой до 1024 участников

Команда популярного мессенджера WhatsApp готовится к масштабному запуску новой полезной возможности - групповых чатов с поддержкой до 1024 участников.

В настоящее время чаты WhatsApp рассчитаны максимум на 512 участников. При этом у конкурирующего Telegram предусмотрена поддержка до 200 000 участников группового чата.

Как заметил тематический ресурс WABetainfo, увеличенные лимиты группового чата уже стали доступны для некоторых пользователей свежей бета-версии на Android и iOS.

При создании новой группы можно заметить, что шапка чата в правом верхнем углу экрана позволит выбрать еще 1023 участника. На данном этапе неясно, возможно ли расширить лимит существующих групповых чатов.