MediaTek представила чипсет Dimensity 1080

Компания MediaTek представила очередную мобильную однокристальную платформу с поддержкой 5G — Dimensity 1080. Судя по спецификациям, речь идёт о модификации чипа Dimensity 1050, предназначенной для смартфонов нижней части среднего сегмента, то есть стоимостью порядка $300.

Dimensity 1080 применяет проверенную двухкластерную конфигурацию CPU с двумя ядрами Arm Cortex-A78 по 2,6 ГГц и шестью Cortex-A55 по 2 ГГц. Чипсет выпускается в соответствии с 6-нм техпроцессом N6 компании TSMC. Используется графический ускоритель Arm Mali G68.

Дополнительно есть сетевой движок MediaTek HyperEngine 3.0. Такое решение позволяет участвовать в онлайн-игре, используя одну SIM-карту с поддержкой 5G, при этом отвечая на телефонные звонки по другому номеру. Также поддерживается оперативная память LPDDR5 и флеш-память UFS 3.1. Мобильная платформа способна поддерживать модуль камеры с разрешением матрицы до 200 мегапикселей, а ISP-процессор, предназначенный для обработки изображений, позволяет записывать HDR-видео в разрешении 4К в режиме реального времени.

Дисплей смартфона, оснащённого Dimensity 1080, сможет предложить разрешение Full HD+ с частотой обновления до 120 Гц. Хотя для 2022 года этого не слишком много, для смартфонов нижнего среднего ценового уровня вряд ли будут применяться дисплеи с более высокими характеристиками.

Предусмотрена поддержка 5G сетей SA/NSA до 6 ГГц, двухполосной агрегации частот (2CC), Wi-Fi 6, а также Bluetooth неназванной версии. Известно, что в данном варианте используется APU-процессор третьего поколения для обработки данных с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Отсутствие поддержки частот mmWave 5G вполне ожидаемо, поскольку их используют в немногих регионах мира и работа с ними обычно предусмотрена в более дорогих смартфонах.

По данным разработчика, гаджеты, использующие Dimensity 1080, появятся в магазинах уже в 4 квартале 2022 года.