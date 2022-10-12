Google с партнерами представили геймерские хромбуки

Google вместе с несколькими партнёрами по аппаратному и программному обеспечению анонсировала новую инициативу, которую она называет «первыми в мире ноутбуками, созданными специально для облачных игр». Речь об игровых хромбуках.

Ноутбуки с ChromeOS пользуются большим успехом в сфере образования и в корпоративном секторе. Практически все эти устройства могут прекрасно работать с облачными игровыми сервисами. Тем не менее, новые ноутбуки в техническом отношении довольно сильно отличаются от обычных хромбуков.

Первое устройство — Acer Chromebook 516 GE — имеет 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 и частотой обновления 120 Гц, а также клавиатуру с RGB-подсветкой и технологией Anti-Ghosting. В зависимости от конфигурации, ноутбук может комплектоваться различными моделями процессоров Intel Core 12-го поколения, вплоть до Core i7. Ноутбук оснащён гигабитным портом Ethernet, двумя USB-C, а также разъёмами USB-A и HDMI. Реализована технология объёмного звука DTS через два динамика, направленных вверх, и два динамика, направленных вниз. Acer предложит несколько конфигураций устройства, но первая появится в продаже уже в этом месяце по цене 650 долларов — она будет включать процессор Core i5, 8 Гбайт оперативной памяти и 256-Гбайт NVMe SSD.

ASUS представила Chromebook Vibe CX55 Flip, который оснащен 15,6-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1080p и частотой обновления 144 Гц. Как следует из названия, CX55 может раскрыться и использоваться в режиме планшета. У клавиатуры нет RGB-подсветки, но она имеет довольно характерную оранжевую окантовку вокруг основных игровых клавиш WASD; а ход клавиш составляет 1,4 мм. В CX55 используются процессоры Intel 11-го поколения: доступны конфигурации с Core i3, Core i5 или Core i7. Объем ОЗУ составляет 8 или 16 Гбайт, объем накопителя — до 512 Гбайт. Ноутбук также оснащён двумя USB-C и портами USB-A и HDMI.

Хромбук ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip поступит в продажу в этом месяце, и Google сообщила, что цена на него будет начинаться от $399 — по всей видимости, речь о конфигурации на младшем Core i3.

И наконец, третье устройство — IdeaPad Gaming Chromebook от Lenovo — имеет довольно много общего с ноутбуком Acer. Этот ноутбук имеет 16-дюймовый дисплей с разрешением 2560 x 1600 точек и частотой обновления 120 Гц, а также RGB-клавиатуру с ходом клавиш 1,5 мм. Варианты конфигурации включают процессоры Intel Core i3 или Core i5 12-го поколения, 8 Гбайт оперативной и от 128 до 512 Гбайт флеш-памяти. Этот ноутбук предлагает только два порта USB-C, один порт USB-A и слот microSD. Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook поступит в продажу в этом месяце; его цена будет начинаться с 599 долларов США.

Для того, чтобы все покупатели этих хромбуков могли сразу же начать играть, Lenovo, Acer и ASUS включают в комплект трёхмесячную подписку на сервисы GeForce Now (уровня RTX 3080) и Amazon Luna+. А ASUS со своим хромбуком также поставляет игровую мышь SteelSeries Rival 3.

Со своей стороны, Google заключила партнёрские соглашения с NVIDIA, Amazon и Microsoft, чтобы обеспечить максимально комфортную работу этих устройств с сервисами GeForce Now, Luna и Xbox Game Pass. Партнерство с NVIDIA, вероятно, самое значительное, так как впервые на устройствах с ChromeOS появится уровень производительности GeForce Now RTX 3080 — это означает, что игры будут идти в разрешении до 1600p при 120 FPS, с включённой трассировкой лучей (разумеется, при условии, что игра поддерживает её). Кроме этого, Google оптимизирует ChromeOS специально для этих ноутбуков, чтобы упростить прямой запуск игр.

Полноценный гейминг на устройствах с ChromeOS — это довольно серьёзный шаг вперёд со стороны Google, особенно если учитывать, что помимо уже доступных подписок на сервисы GeForce Now, Luna и Xbox Game Pass, на подходе бета-версия Steam для хромбуков, которая должна выйти в ближайшее время.