Apple запустила консультации для разработчиков Ask Apple

Apple запустила Ask Apple. Это серия интерактивных вопросов и ответов на индивидуальных консультациях, которые предоставят разработчикам еще больше возможностей напрямую связаться с экспертами Apple для получения информации, поддержки и отзывов. Об этом сообщается в блоге компании.

Разработчики, участвующие в Ask Apple, смогут задавать вопросы на самые разные темы, например, о тестировании последних версий; внедрении новых и обновленных фреймворков; внедрении новых функций, таких как Dynamic Island; переходе на Swift. Приложение Ask Apple является бесплатным, а регистрация открыта для всех участников программ Apple Developer Program и Apple Developer Enterprise Program.

«Наша команда стремится постоянно развивать поддержку для глобального сообщества разработчиков, и мы рады предложить Ask Apple в качестве еще одного нового ресурса», - рассказала Сьюзан Прескотт, вице-президент Apple по международным отношениям с разработчиками и корпоративному и образовательному маркетингу.