ASUS представила новую линейку блоков питания для геймерских ПК

Блоки питания TUF Gaming нового поколения мощностью до 1200 Вт предлагают улучшенную энергоэффективность (сертификация 80 PLUS Gold), стабильность и долговечность.

При изготовлении блоков питания TUF Gaming используется высококачественная элементная база, отвечающая требованиям военно-промышленного стандарта надежности, а печатная плата оснащена специальным конформным покрытием, защищающим от короткого замыкания из-за воздействия влаги и пыли.

Для охлаждения компонентов новых блоков питания используются 135-миллиметровые вентиляторы конструкции Axial-tech. Они создают усиленное воздушное давление при минимальном уровне шума. Двойной шарикоподшипник, используемый в этом вентиляторе, обладает большим сроком службы, чем традиционные подшипники скольжения.

В серии блоков питания TUF Gaming 2022-го года представлены модели с увеличенной мощностью для самых современных геймерских систем, у которых не возникнет проблем с запуском игр категории AAA ни сегодня, ни в обозримом будущем. На выбор пользователям предлагаются модели мощностью 750 Вт, 850 Вт, 1000 Вт и 1200 Вт, каждая из которых полностью совместима со стандартом ATX 3.0 и поддерживает 16-контактные кабели питания для самых современных видеокарт. Все блоки питания имеют полностью модульную систему подключения, что позволяет использовать только нужные кабели, чтобы неиспользуемые провода зря не занимали место в корпусе.