Приложения VK вернулись в App Store

VK подтвердил в блоге, что приложения компании снова стали доступны в App Store. Сервисы доступны для скачивания и обновления.

Напомним, что 27 сентября из магазина приложений Apple App Store пропало приложение популярной соцсети. Из App Store удалили и другие приложения из экосистемы соцсети, включая VK Музыка, VK Клипы и VK Мессенджер, VK Play и VK Админ.

Также исчезли и другие приложения, связанные с VK, в том числе почтовый клиент Mail.ru. Однако ранее установленные приложения «ВКонтакте» продолжали работать.