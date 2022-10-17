Google начала внедрять вход без пароля в Chrome и Android

Google объявила, что в предварительной версии платформы Google Play Services beta и в последней сборке браузера на тестовом канале Chrome Canary появилась поддержка ключей доступа (passkeys), которые обеспечат доступ к сервисам компании и в перспективе к сторонним ресурсам без необходимости вводить пароль.

Ранее техногиганты в лице Apple, Google и Microsoft при поддержке FIDO Alliance сообщили о намерении реализовать на крупнейших платформах возможность входа без пароля — его заменой становится мобильный телефон. Установив поддерживающий новый способ входа пакет Google Play Services и настольный Chrome, пользователь сначала создаёт на телефоне ключ доступа, заверяя его вводом кода блокировки или биометрией — для последующего входа в систему на телефоне будет достаточно подтвердить своё намерение аналогичным образом.

Сохранённый на телефоне ключ блокировки впоследствии можно будет использовать для входа в совместимый сервис на другом устройстве — ноутбуке или десктопе. Для этого и сервис, и используемый на компьютере браузер должны поддерживать такой способ аутентификации. Чтобы произвести вход, необходимо отсканировать генерируемый браузером QR-код. Ключ сохраняется на телефоне или на клиентском компьютере и синхронизируется через облачное хранилище, чтобы избежать полной блокировки аккаунта при утере телефона или повреждении данных на ПК.

До конца года Google пообещала выпустить для сторонних разработчиков инструменты API для реализации входа по ключу доступа на других ресурсах — поддержку технологии можно будет реализовать как в приложениях под Android, так и на веб-сайтах. В компании уверены, что новый способ аутентификации окажется для пользователей удобнее традиционных средств, и вход по паролю со временем уйдёт в прошлое.