Microsoft выпустила обновление Windows 10 22H2

Microsoft сделала общедоступным новое накопительное обновление для компьютеров под управлением Windows 10 — Windows 10 22H2. Его уже можно загрузить и установить (в том числе и в России) через Центр обновления Windows.

Windows 10 22H2 распространяется с так называемой технологией обслуживания. Все изменения уже присутствуют в ранее выпущенных обновлениях, но находятся в отключённом состоянии. Выпущенное же сейчас обновление лишь активирует эти изменения, поэтому весь процесс осуществляется очень быстро.

Технология обслуживания применяется только для пользователей Windows 10 20H1 и свежее. Если обновляться с более ранних версий Windows 10, то процесс будет абсолютно таким же, как при установке полноценного функционального обновления. Сервисная поддержка версий Home и Pro Windows 10 22H2 будет осуществляться в течение 18 месяцев, версий Enterprise и Education — в течение 30 месяцев.

Напомним, ранее Microsoft объявила о том, что поддержка версии Windows 10 21H1 прекратится 13 декабря 2022 года.