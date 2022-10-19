Опубликована спецификация USB4 2.0

Некоммерческая организация USB Implementers Forum (USB-IF), поддерживающая развитие и внедрение технологии USB, объявила о выпуске новой спецификации USB4 версии 2.0. Стандарт подразумевает скорость передачи данных до 80 Гбит/с, что вдвое превышает возможности первой версии USB4, а также Thunderbolt 4.

Ключевые особенности USB4 2.0 выглядят следующим образом:

скорость передачи данных до 80 Гбит/с на основе новой аппаратной архитектуры на базе кодирования PAM3 при использовании существующих пассивных кабелей USB Type-C со скоростью 40 Гбит/с и новых активных кабелей USB Type-C со скоростью 80 Гбит/с,

опциональная поддержка ассиметричной настройки интерфейса USB Type-C для передачи данных на скорости до 120 Гбит/с в одном направлении при сохранении скорости передачи до 40 Гбит/с в другом направлении,

обновлённые протоколы передачи данных для более эффективного использования увеличенной полосы пропускания, в том числе обновление архитектуры USB для туннелирования данных USB 3.2 на скорости более 20 Гбит/с и обновление DisplayPort и PCIe для соответствия актуальной версии спецификации,

обратная совместимость с предыдущими версиями стандарта, включая USB4 1.0, USB 3.2, USB 2.0.

Возможности стандарта USB4 2.0, который в том числе совместим с новым DisplayPort 2.1, позволят выводить изображение на 4K-монитор с частотой обновления 240 Гц или 10K-дисплей с частотой обновления 60 Гц без необходимости сжатия видео. А вместе с этим по тому же кабелю USB4 2.0 можно будет полностью питать монитор, или же наоборот через монитор питать подключённый к нему ноутбук — стандартом предусмотрена передача до 240 Вт мощности.

После официального принятия новых спецификаций стандарт USB4 2.0 будет использоваться разработчиками разных продуктов. Ожидается, что первые решения с его поддержкой появятся в следующем году.