В ПВТ прошла встреча со слушателями Академии управления

Какие самые популярные IT-продукты разработаны компаниями-резидентами ПВТ, как вступить в Парк госпредприятиям и какие в этом есть преимущества, какие существуют образовательные проекты – все это и многое другое вызвало живой интерес у слушателей Академии управления в рамках посещения Парка высоких технологий, сообщается на официальном сайте Парка.

Рассказывая гостям о деятельности Парка, налоговом режиме заместитель директора ПВТ Кирилл Залесский подчеркнул, что «сегодня ПВТ – это один из важнейших локомотивов экономического роста Беларуси, его доля в ВВП нашей страны достигает 5%». Кирилл Залесский также отметил: «Беларусь сегодня по такому показателю, как экспорт компьютерных услуг на душу населения, обходит многих наших соседей. Это говорит о том, что действительно данная сфера для национальной экономики и экспорта занимает одно из центральных мест».

Кирилл Залесский подробно остановился на основных моделях цифрового бизнеса, рассказал о предпринимаемых государством мерах по стимулированию производства конечных IT-продуктов: «Благодаря «цифровому» Декрету Главы государства количество продуктовых компаний в Парке за последние пять лет увеличилось более чем в 10 раз, а их доля в общих доходах Парка уже достигает 20%».

На встрече также присутствовали представители Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, которые рассказали о вступившем в силу Указе Президента Республики Беларусь «Об органе государственного управления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации», изменениях в законодательстве, создании «витрины цифровых продуктов» и ее дальнейшем функционировании. «Министерство заинтересовано в том, чтобы белорусские IT-компании продвигали свои продукты на внутреннем рынке. По этому направлению ведется серьезная и кропотливая работа», – отметили представители ведомства.

Встреча прошла в формате диалога, в ходе которого гости активно задавали волнующие их вопросы, касающиеся цифровизации в образовании, защиты персональных данных, цифровой грамотности и безопасности и т.д.

В свою очередь заведующий кафедрой государственной экономической политики Академии управления Владислав Щепов отметил: «Отрадно, что ПВТ продолжает повышать инвестиционную привлекательность Беларуси, предоставляет площадку с благоприятными условиями для ведения бизнеса, а также дает огромное положительное сальдо торговли услугами».