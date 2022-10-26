МТС продолжает расширять доступ к услугам 4G по всей стране

МТС сделал более доступным и удобным высокоскоростной мобильный интернет для своих абонентов благодаря включению ряда новых базовых станций 4G более чем в 50 населенных пунктах Беларуси. Улучшение качества покрытия и расширение географии услуг 4G происходит в диапазонах 800, 1800 и 2600 МГц.

Всего мобильный оператор начал использовать 62 новые базовые станции 4G во всех трех частотных диапазонах. Также сеть LTE впервые стала доступна абонентам МТС в 18 населенных пунктах Минской и Брестской областей.

В частности, на Минщине мобильная связь четвертого поколения стала доступна в деревнях Углы и Гребло Борисовского района, Новашино, Соломоречье и Вишневка Минского района , агрогородке Барсуки Смолевичского района, поселке Марьино и агрогородке Голоцк Пуховичского района. На Брестчине базовые станции LTE-800 заработали в деревнях Галево и Пинковичи Пинского района.

С помощью базовых станций LTE-2600 увеличилась емкость сети LTE в столице, Витебске, Орше, Полоцке, Солигорске, Дзержинске и Чашниках. Частота 1800 МГц позволила улучшить качество связи в Минске, Бресте, Гродно, Борисове, Логойске, Молодечно, Старых Дорогах, Колодищах и Хатежино.

Абоненты МТС теперь смогут более активно пользоваться услугами и сервисами, рассчитанными на широкополосный интернет: облачными хранилищами, обучающими онлайн-площадками, видеосвязью, онлайн-кинотеатрами и другими.

Работы по улучшению качества мобильной связи МТС проводил совместно с инфраструктурным партнером beCloud, который занимается строительством единой сети LTE в Беларуси. Все базовые станции запущены в эксплуатацию с учетом санитарных норм и повышенных требований к безопасности.

Удостовериться, поддерживает ли ваши смартфон или SIM-карта связь четвертого поколения, абоненты МТС могут с помощью USSD-запроса *464#. В ответном сообщении придут данные о состоянии устройства.