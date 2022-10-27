Представлен прототип летающего авто Alef Flying Car Model A

Калифорнийская молодая компания Alef Flying Car начала принимать предварительные заказы на свой летающий автомобиль Model A. Это полностью электрический автомобиль, который умеет летать. Он обладает запасом хода 322 км по земле или 177 км по воздуху. Генеральный директор компании Джим Духовны (Jim Dukhovny) считает, что летающие автомобили Alef произведут революцию в транспорте.

Автомобиль имеет уникальную каркасную конструкцию корпуса, посередине которой помещена вращающаяся капсула с пассажирами. Безопасность обеспечивается распределённой электрической силовой установкой (DEP), компьютерной системой стабилизации полёта, трех- и восьмикратным резервированием всех ключевых систем, возможностью посадки по глиссаде и спасательным парашютом.

Компания начала работу над летающим автомобилем в 2015 году, а с 2019 года проводила испытания и пробные полёты полноразмерных прототипов под названием Alef Zero. Стартап привлёк внимание известного венчурного капиталиста Тима Дрейпера (Tim Draper), раннего инвестора Tesla и SpaceX, и его фонд Draper Associates Fund V поддержал Alef начальным капиталом в размере 3 млн долларов.

На недавней пресс-конференции в Университете Дрейпера в Сан-Матео, компания продемонстрировала новый прототип — Alef Model A, рассчитанный на одного пассажира. Model A рекламируется как единственный летающий автомобиль с возможностью вертикального взлёта и посадки. Он способен производить взлёт, как обычный квадрокоптер. После взлёта, лёгкий каркасный корпус поворачивается на 90 градусов вокруг капсулы с пассажирами, и машина переходит в горизонтальный полёт. При этом боковые стороны корпуса автомобиля становятся соответственно верхним и нижним крылом.

Model A уже можно заказать по цене 300 тысяч долларов. Ожидается, что летающий автомобиль поступит в производство и начнёт поставляться заказчикам в 2025 году. Компания также ведёт работы по седану Model Z, ориентировочная стоимость которого должна составить 35 000 долларов. Эта модель будет представлена к 2035 году и по заявлениям компании, для управления ею потребуется только автомобильные права.