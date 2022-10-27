Представлен 13-дюймовый ноутбук-трансформер Xiaomi Book Air 13

Компания Xiaomi сегодня представила в Китае ноутбук Xiaomi Book Air 13. Это самый компактный мобильный компьютер компании: толщина составляет всего 12 мм, масса — 1,2 кг.

Новинка оснащается 10-ядерными процессорами Intel последнего поколения. В базе — Core i5-1230U, в топовой версии — Core i7-1250U. Объём оперативной памяти LPDDR5 составил 16 ГБ, объём твердотельного накопителя — 512 ГБ.

Xiaomi не светила эту особенность ноутбука, поэтому во время анонса случился сюрприз: Xiaomi Book Air 13 — это не обычный ноутбук, а трансформер. Его можно использовать как планшет. Во время презентации Xiaomi показала, что устройство поддерживает работу со стилусом.

Сенсорный экран OLED характеризуется диагональю 13,3 дюйма и разрешением 2880 х 1800 пикселей. Ноутбук также получил 8-мегапиксельную веб-камеру, сканер отпечатков пальцев (он встроен в клавишу включения), аккумулятор ёмкостью 58,3 Вт·ч (для такой крохи это немало) и пару портов Thunderbolt 4.

Xiaomi Book Air 13 с процессором Core i5 оценён в 690 долларов, цена версии с процессором Core i7 — 775 долларов. Это цены для тех, кто оформит предзаказ, — в рознице новинка будет дороже.