Sitronics Group заключила партнерское соглашение с CommuniGate Pro

Российская ИТ-компания Sitronics Group (входит в группу АФК «Система») стала официальным торговым партнером российского разработчика программного обеспечения в области интегрированных коммуникаций CommuniGate Systems. Портфель продуктов для импортозамещения офисных приложений пополнился платформой CommuniGate Pro.

Платформа корпоративных коммуникаций объединяет в рамках единого «ядра» электронную почту, мгновенные сообщения, голосовую связь, календари, контакты, задачи и заметки, доступ к видео-коммуникациям, общий доступ к корпоративному контенту, а также контакт-центр.

Платформу используют более 150 миллионов пользователей в более чем 18 тысячах компаний. Среди заказчиков в РФ – федеральные и региональные органы государственной власти, системообразующие предприятия, крупный, средний и малый бизнес, бюджетные организации. Программные решения CommuniGate Systems включены в Единый реестр Министерства Цифрового развития и Связи РФ и соответствуют требованиям сертификации ФСТЭК.

Платформа CommuniGate Pro адаптивна и интегрируется с большинством инфраструктурных решений, легко масштабируется и может обеспечивать сервисами от 25 до миллиона пользователей в больших кластерных системах. Система отказоустойчива и спроектирована для эффективной работы в открытых сетях. Она обеспечивает безопасность на сетевом и клиентском уровнях, самодостаточна и не требуют дополнительных ресурсов - баз данных и иных продуктов сторонних производителей.