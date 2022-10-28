Илон Маск стал главой Twitter

Илон Маск (Elon Musk) стал фактическим главой Twitter, передаёт CNBC со ссылкой на собственные источники. Топ-менеджеры компании покинули штаб-квартиру в Сан-Франциско и не собираются возвращаться.

Занимавший пост генерального директора Параг Агравал (Parag Agrawal), а также финансовый директор Нед Сигал (Ned Segal) покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско без намерения вернуться. Глава отдела правовой политики и безопасности Виджайя Гадде (Vijaya Gadde) также лишилась должности, добавило издание Washington Post.

Ранее судья Кэталин Маккормик (Kathaleen McCormick), которая должна была слушать дело Twitter и Маска, дала сторонам время до 28 октября для закрытия сделки по покупке компании. Два дня назад бизнесмен посетил офис Twitter с раковиной в руках, в иносказательной манере призвав общественность «задуматься», после чего выступил на собрании работников компании и заверил их, что растиражированное СМИ сообщение о его намерении сократить 75 % персонала не соответствует действительности. Маск также указал в своём профиле должность Chief Twit, что означает «глава Twitter», а Нью-Йоркская фондовая биржа прекратила торговлю акциями компании.