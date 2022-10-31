Состоялся финальный этап чемпионата мира The International 2022 по Dota 2. Кубок получила европейская команда Tundra Esports, которая уверенно победила коллектив Team Secret.

Во время участия в турнире Tundra Esports проиграла всего одну карту в плей-офф. Команда состоит из Оливера "skiter" Лепко (Словакия), Леона "Nine" Кирилина (Германия), Нета "33" Шапиры (Израиль), Мартина "Saksa" Саздова (Македония) и Ву "Sneyking" Цзинцзюня (США). В гранд-финале The International 2022 она со счётом 3:0 разгромила Team Secret. Последний раз подобная победа «вчистую» была на чемпионате пять лет назад.

Победители получили денежный приз в размере $8,4 млн. Занявшей второе место Team Secret досталось около $2,4 млн. На третьем месте расположилась Team Liquid, которая получила $1,6 млн.

The International 2022 проходил с 15 по 30 октября в Сингапуре. Общий призовой фонд чемпионата мира по Dota 2 составил $18,8 млн. Напомним, что в прошлом году чемпионом The International стала российская команда Team Spirit. В этом турнире она, к сожалению, проиграла BOOM Esports (Юго-Восточная Азия) и уехала домой после первого раунда.