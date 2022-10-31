Вышло обновление Telegram

Telegram представил обновление, в рамках которого у пользователей появилась возможность разделять обсуждения в больших группах на темы, приобретать коллекционные публичные имена для профилей и каналов, переводить видеосообщения в текст и не только.

Администраторы групп на 200 и более участников теперь могут организовать обсуждения по темам. Функция позволяет создавать отдельные чаты внутри основной группы для тех или иных обсуждений. Для каждой такой темы можно отдельно настроить уведомления о новых сообщениях и быстро просмотреть в разделе «Общие медиа» медиафайлы, которые были опубликованы именно в ней.

Теперь к аккаунтам и чатам можно привязать несколько коллекционных публичных имён — в дополнение к одному обычному. Приобрести их можно на аукционной платформе Fragment. Коллекционные публичные имена выглядят и работают точно так же, как и обычные юзернеймы. Они отображаются в результатах глобального поиска и могут использоваться вне Telegram в формате ссылок username.t.me и t.me/username.

Отныне подписчики Telegram Premium смогут мгновенно переводить в текст речь из видео видеосообщений. Эта функция работает таким же образом, как и расшифровка голосовых сообщений, доступная только Premium-пользователям.

Telegram обновил дизайн ночных тем в приложении для iOS, подобрав более сбалансированные сочетания оттенков и улучшив эффект размытия в полупрозрачных элементах.

Для пользователей Android изменение размера текста в меню «Настройки чатов» теперь применяется ко всем элементам чата, включая предпросмотр ссылок, служебные сообщения и так далее.

В обновлении появились 12 новых официальных наборов эмодзи. С подпиской Telegram Premium их можно использовать в любых сообщениях и подписях к медиафайлам, а также в качестве тематических статусов.

Также Telegram представил 4 новых интерактивных эмодзи, которые сопровождаются полноэкранной анимацией в личных чатах — и могут использоваться в качестве реакций на сообщения.

Есть и другие визуальные нововведения. Отныне движение пальцем влево для ответа на сообщение сопровождается новой анимацией. При нажатии на номер телефона в профиле пользователя открывается новое меню для выбора типа звонка.

Также в моменты, когда Telegram ещё не прогрузил чат, на месте сообщений появляются очертания текстовых блоков с новой пульсирующей анимацией.