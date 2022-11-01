SpaceX Starship может совершить свой первый полноценный полёт уже через месяц

Огромный космический корабль SpaceX Starship может совершить свой первый орбитальный полёт уже в декабре. 

Как сообщает Reuters, SpaceX нацелилась на начало декабря, если запуску ничего не помешает. Это будет первый полноценный орбитальный полёт системы, состоящей из 70-метровой ракеты-носителя Super Heavy и 50-метрового космического корабля Starship. 

В рамках первого запуска ракету-носитель собираются вернуть на землю, а космический корабль проведёт в космосе около 90 минут, прежде чем вернуться и приземлиться у побережья Гавайев. 

На данный момент у SpaceX ещё нет разрешения FAA на запуск. Управление заявило, что выдаст его только тогда, когда SpaceX предоставит всю необходимую информацию и управление сможет ее полностью проанализировать. 

 

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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