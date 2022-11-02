Названы самые производительные Android-смартфоны

Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных флагманских смартфонов на основе операционной системы Android.

В октябрьском рейтинге AnTuTu доминируют игровые модели, но при этом сменился лидер. Если в сентябре на первое место взлетел Asus ROG Phone 6 Dimensity Supreme Edition, основанный на MediaTek Dimensity 9000+, то в октябре он опустился на второе место, уступив Asus ROG Phone 6 на основе Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. На третье место поднялся Red Magic 7S Pro, потеснив iQoo 10 Pro на четвёртую позицию.

Также в рейтинг попали Lenovo Legion Y70, iQoo 10, OnePlus Ace Pro, Moto X30 Pro, Xiaomi 12S Pro и Nubia Z40S Pro. Последний вытеснил из Топ-10 складной смартфон Xiaomi Mix Fold 2.

Статистика собрана в период с 1 по 31 октября 2022 года. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов — модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.