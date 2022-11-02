Google закрыла мессенджер Hangouts. Компания сообщила, что приложение уже отключено, а пользователям предлагают переходить в Google Chat.

1 ноября 2022 года Google закрыла мессенджер Hangouts. До этого из магазинов App Store и Google Play пропала возможность установить или обновить мобильное приложение. Компания предупреждала о закрытии сервиса в середине 2022 года.

Сейчас пользователям предлагают перейти в Google Chat. Данные пользователей Hangouts будут храниться до 1 января 2023 года. Для переноса компания рекомендует использовать приложение Google Takeout, а на странице с официальным заявлением опубликована пошаговая инструкция.

Вместе с мобильным приложением в скором времени перестанет работать браузерное расширение, а веб-версия Hangouts уже предлагает переключиться на Google Chat. Также в Gmail заменили встроенный сервис для обмена корпоративными сообщениями на базе Hangouts на Chat.

В 2013 году Google объединила сервисы Google Talk и Google+ в Hangouts. В 2015 году у сервиса появилась веб-версия, а в 2022 году компания рассказала о планах закрыть мессенджер и перейти на альтернативу в виде Google Chat.