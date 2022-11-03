Google откроет доступ к своей нейросети Imagen

Imagen станет доступна ограниченному числу пользователей приложения AI Test Kitchen, за счёт чего компания рассчитывает получить отзывы о работе нейросети.

Напомним, Google запустила приложение AI Test Kitchen в начале этого года, чтобы с его помощью тестировать разные алгоритмы на базе нейросетей. В настоящее время пользователи приложения могут взаимодействовать с продвинутым чатботом, который построен на базе языковой модели LaMDA 2. В скором времени разработчики откроют доступ к Imagen, благодаря чему пользователи AI Test Kitchen смогут генерировать изображения по текстовому описанию.

Согласно имеющимся данным, Google предоставит два режима взаимодействия с нейросетью Imagen. Первый носит название City Dreamer и позволяет сгенерировать элементы города, созданного на выбранную пользователем тему. Исходя из заданной темы, Imagen воссоздаст здания, городские кварталы, аэропорты и другие объекты в виде изометрических моделей, подобных тем, что можно увидеть в игре SimCity.

В режиме Wobble пользователю предложат создать забавного монстра. Нужно выбрать из чего он состоит, например, из резины или глины, в затем придумать для него одежду. Imagen сформирует виртуального монстра по описанию пользователя и даст ему имя, после чего с ним можно будет взаимодействовать, заставляя танцевать.

Источник отмечает, что в нынешнем виде варианты взаимодействия с алгоритмом Imagen сильно ограничены, что особенно заметно на фоне некоторых других аналогов. Пользователи не смогут создавать какие угодно изображения. Однако сейчас цель Google в том, чтобы собрать первые отзывы о работе системы и том, каким образом пользователи её задействуют. Google также не раскрывает количество пользователей приложения AI Test Kitchen и не говорит ничего касательно будущего алгоритма Imagen и его возможной интеграции в какие-то общедоступные продукты компании.