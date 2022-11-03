Google запустила бета-версию сервиса Google Play Games для ПК

Google запустила бета-версию сервиса, позволяющего запускать Android-игры на ПК под управлением Windows. Компания анонсировала сервис в начале 2022 года, а теперь расширила библиотеку игр и открыла для тестирования новые регионы.

Google представила собственный эмулятор Google Play Games в январе 2022 года. Главная особенность сервиса в том, что в отличие от других эмуляторов, Google Play Games предоставляет пользователю отдельный лаунчер, а Android используется только для запуска игр, поэтому в лаунчере нет привычного интерфейса операционной системы.

Сервис Google Play Games пока доступен только для Windows. Также после анонса доступ к нему могли получить только пользователи из Тайваня, Южной Кореи и Гонконга. Сейчас компания расширила регионы, и присоединиться к полноценному бета-тесту могут жители США, Канады, Мексики, Бразилии, Индонезии и Филиппин. Вместе с этим количество доступных игр увеличили с 12 до 85.

Для установки и запуска Google Play Games необходим ПК со следующими характеристиками:

Windows 10 (v2004);

SSD с 20 ГБ свободного места;

видеокарта Intel UHD Graphics 630 или аналог;

8 ГБ оперативной памяти.

Компания отмечает, что в игры можно играть с помощью мыши и клавиатуры. Также качество графики автоматически подстраивается под размеры монитора. Вместе с этим доступна облачная синхронизация прогресса с другими устройствами пользователя, а компания отмечает, что Google Play Games работает без участия подсистемы Windows для Android.