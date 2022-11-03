Meta выпустила крупное обновление для мессенджера WhatsApp

WhatsApp запустил новые функции в мессенджере. Об этом сообщается в блоге компании.

Сообщества (например, жителей района, родителей учеников в школах, коллег по работе) теперь могут связывать воедино сразу множество групп, участники которых получают возможность вести групповые переписки в WhatsApp. Чтобы начать использовать эту функцию, откройте вкладку «Новое сообщество». Она находится над списком чатов в Android или под ним в iOS. Здесь вы можете создать совершенно новое сообщество или добавить в сообщество существующие группы.

Став участником сообщества, вы легко сможете переключаться между состоящими в нём группами в поисках нужной информации, а администраторы смогут рассылать важные новости всем участникам этого сообщества.

Также были запущены три другие функции: это возможность создавать опросы в чате, возможность осуществлять видеозвонки с участием до 32 человек и возможность создавать группы численностью до 1024 пользователей. Все эти функции можно использовать в любой группе (точно так же, как реакции со смайликами, обмен файлами большого размера и удаление сообщений администратором), но особенно полезны они будут для сообществ.

"Более 50 организаций из 15 стран помогали нам добиться того, чтобы функция «Сообщества» отвечала их потребностям. Отзывы, полученные от них к настоящему моменту, показывают, что эти новые инструменты действительно помогают таким группам лучше организовывать свою деятельность и добиваться поставленных целей. Мы не собираемся на этом останавливаться. В ближайшие месяцы планируется запуск ещё нескольких функций. А пока нам бы хотелось, чтобы ещё больше людей воспользовалось новыми возможностями, и готовы выслушать в том числе и ваши отзывы", - сообщается в блоге.