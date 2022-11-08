EPAM нашла покупателя на большую часть своего российского бизнеса

Компания EPAM Systems, занимающаяся разработкой программного обеспечения, подписала соглашение о продаже практически всех своих российских активов третьей стороне. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчёт компании.

С кем именно были достигнуты договорённости о продаже, не уточняется. Известно лишь, что сроки завершения продажи активов зависят от разных условий, в том числе одобрения отраслевого регулятора. Отмечается, что само соглашение было подписано ещё 7 сентября.

Напомним, EPAM объявила о намерении свернуть бизнес в России в апреле этого года на фоне обострения ситуации на Украине. Изначально компания планировала завершить этот процесс в течение трёх месяцев. В отчёте EPAM сказано, что из-за продолжающегося поэтапного прекращения бизнеса в России компания понесла расходы на увольнение сотрудников в третьем квартале в размере $0,7 млн, а за девять месяцев расходы составили $16,9 млн.

Кроме того, за девять месяцев компания потратила на релокацию сотрудников из России, Украины и Беларуси $37,5 млн. Ещё $38,5 млн EPAM направила на поддержку сотрудников из Украины, а всего на эти цели было выделено $100 млн. Убыток компании от обесценивания украинских активов за девять месяцев составил $1,3 млн. Напомним, EPAM основана в 1993 году, а основная деятельность компании связана с разработкой программного обеспечения для разных секторов экономики.