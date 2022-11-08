Вышло обновление Telegram

В мессенджере Telegram теперь можно разделять обсуждения в больших группах на темы, приобретать коллекционные публичные имена для профилей и каналов с помощью надёжных транзакций на блокчейне и переводить видеосообщения в текст. Об этом сообщается в официальном блоге мессенджера.

Чтобы было удобнее следить за потоком информации в беседах, администраторы групп на 200 и более участников теперь могут организовать обсуждения по темам. Новая функция позволяет создавать отдельные чаты внутри основной группы для тех или иных обсуждений. Для каждой такой темы можно отдельно настроить уведомления о новых сообщениях и быстро просмотреть в разделе «Общие медиа» медиафайлы, которые были опубликованы именно в ней.

Теперь к аккаунтам и чатам можно привязать несколько коллекционных публичных имён — в дополнение к одному обычному. Новая платформа Fragment — площадка, где пользователи смогут приобрести или выставить на продажу ценную ссылку для аккаунта или чата в Telegram. Право владения коллекционными публичными именами надёжно защищено быстрым и масштабируемым блокчейном TON.

Premium-пользователи теперь смогут мгновенно переводить в текст речь из видео благодаря новой функции расшифровки видеосообщений. Также обновлен дизайн ночных тем в приложении для iOS.

Изменение размера текста в меню «Настройки чатов» теперь применяется ко всем элементам чата, включая предпросмотр ссылок, служебные сообщения и так далее.