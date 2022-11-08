А1 сделал мобильный интернет в 4G бесплатным на неделю для всех абонентов

Компания А1 начала использование нового частотного диапазона 2600 МГц на порядка 1,5 тыс. базовых станций инфраструктурного оператора beCloud. С 8 ноября 2022 года абоненты А1 смогут собственноручно протестировать изменения и оценить качество мобильного интернета в 4G-сети: на неделю он станет бесплатным для всех абонентов.

За работу технологии 4G для абонентов А1 в Беларуси в основном «отвечал» диапазон 1800 МГц. Он используется и сейчас: это своего рода база, которая обеспечивает само покрытие населенных пунктов связью четвертого поколения. А частоты 2600 МГц позволяют увеличить емкость сети, то есть количество абонентов, которые могут пользоваться ей одновременно. Это особенно важно в городах и регионах с большим количеством или высокой плотностью населения. С запуском нового диапазона пропускная способность сети 4G для абонентов А1 повысилась в три раза, а скорость передачи данных заметно возросла – благодаря возможности использовать агрегацию частот, а также метод многопотоковой передачи данных MIMO 4x4 на отдельных базовых станциях.

Более 400 базовых станций 4G, поддерживающих частоту 2600 МГц, расположены в Минске. Остальные – во всех областных и большинстве районных центров страны. Наиболее заметные улучшения работы 4G-сети смогут ощутить жители Гомеля, Мозыря, Калинковичей, Могилева, Бобруйска, Бреста, Барановичей, Витебска, Орши, Новополоцка, Полоцка, Гродно, Лиды, Волковыска, Борисова, Молодечно, Солигорска, Слуцка и Пинска. Здесь скорость мобильного интернета станет существенно быстрее, а голосовая связь – качественнее.

При этом новый частотный диапазон будет внедряться не только на действующих, но и на новых объектах, которые будут строиться инфраструктурным оператором becloud на площадках А1 на территории страны по мере развития сети.

Насколько эти изменения заметны на практике, смогут проверить сами абоненты А1: в течение недели они смогут пользоваться мобильным интернетом в сети 4G без ограничений по объему и по скорости.

Как это будет работать? Все физические лица-абоненты А1, независимо от того, каким тарифным планом они пользуются, в период с 8 по 14 ноября смогут активировать акционный пакет безлимитного интернета «Скачай весь интернет!» для использования в сети 4G. Сделать это можно через приложение «Мой А1» (в разделе «Услуги», перейдя во вкладку «Доступные»), которое позволяет контролировать состояние своего лицевого счета и управлять любыми услугами (в том числе подключать новые возможности) в режиме 24/7 без посещения магазинов А1. Приложение доступно для скачивания в AppStore, Google Play и AppGallery. При этом возможность подключить пакет будет и у пользователей ряда тарифных планов для юридических лиц, работающих не через закрытую корпоративную сеть.

В течение семи суток с момента назначения акционного пакета интернет-трафик в рамках действующего тарифного плана мобильной связи не будет ни расходоваться, ни оплачиваться. При этом интернет будет работать без каких-либо ограничений как по скорости, так и по объему (в том числе при раздаче на другие устройства). Для многих абонентов разница окажется весьма существенной, особенно если их тарифы предусматривают лимитированную скорость передачи данных. Ведь в сети 4G качество работы мобильного интернета (например, стабильность воспроизведения или передачи потокового видео в высоком разрешении) и скорость скачивания файлов вплотную приближаются к возможностям фиксированного соединения. Но с одним существенным преимуществом: вы не привязаны ни к проводам, ни к паролям от Wi-Fi и можете работать, общаться или потреблять контент везде, где бы ни находились.

Связью по стандарту 4G могут пользоваться те абоненты А1, чьи SIM-карты и мобильные устройства поддерживают данную технологию. Проверить готовность устройства к работе в сети 4G можно в меню «Настройки», выбрав соответствующие параметры – 3G/4G или LTE. При этом на экране появится обозначение, которое подтверждает возможность пользоваться услугой передачи данных.

Проверить, поддерживает ли SIM-карта сеть 4G, абоненты A1 могут посредством USSD-запроса *181#. В случае, если SIM-карта устарела, ее можно заменить в любом магазине компании или дилерских центрах.