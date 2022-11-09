Tesla отзовёт более 40 тысяч электромобилей из-за отключающегося усилителя руля

Компания Tesla планирует добровольно отозвать 40 168 электромобилей Model S и Model X, выпущенных в период с 2017 по 2021 год из-за проблем с усилителем руля. Об этом пишет CNBC со ссылкой на документы, поданные компанией в Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA). Ошибка появилась из-за нового программного обеспечения.

В компании уточнили, что проблема появилась из-за октябрьского обновления ПО автомобилей. Из-за него у автомобилей ухудшилась управляемость при поездке по ухабистым и неровным дорогам. Управление транспортом не пропадало целиком, но от водителя могло потребоваться больше усилий при поворотах, особенно на низкой скорости из-за отключения усилителя руля.

Разработчики заявили, что ошибка затронула не более 1 % из всех отзываемых электромобилей. По состоянию на 1 ноября, компания выявила 314 авто с вышеупомянутой проблемой. О каких-либо травмах или фатальных случаях из-за дефекта пока неизвестно. Стоит отметить, что компания в рамках отзыва проведёт обновления программного обеспечения, в котором описанная проблема устранена. Отвозить автомобили к дилерам пользователям не придётся.