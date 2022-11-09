Microsoft открыла DirectStorage 1.1 разработчикам

В прошлом месяце Microsoft анонсировала технологию DirectStorage версии 1.1, которая позволит видеокарте практически напрямую получать данные с твердотельного накопителя для ускорения загрузки игровых миров. Теперь же технология стала доступна разработчикам, которые смогут реализовать поддержку GPU-декомпрессии в своих продуктах. По заявлениям Microsoft, DirectStorage 1.1 ускорит загрузку игр на величину до 40 %, в зависимости от конкретных игр и конфигураций ПК.

Работа DirectStorage будет зависеть от ряда факторов. Чтобы воспользоваться технологией пользователям потребуется достаточно современное оборудование, включая графические процессоры с поддержкой DirectX 12 и Shader Model 6.0, а также скоростной твердотельный накопитель, например, один из актуальных SSD стандарта NVMe.

Во время анонса DirectStorage 1.1 Microsoft показала снимок экрана, демонстрирующий повышение скорости декомпрессии данных. В данном случае время распаковки сократилось с 2,36 до 0,8 секунды, а нагрузка на центральный процессор снизилась со 100 до 15,08 %.

Отмечается, что для принятия этого API уже готовы некоторые оптимизированные драйверы. В своём блоге Microsoft привела ссылки на страницы поддержки основных партнёров по аппаратному обеспечению, таких как AMD, Intel и NVIDIA. За счёт этого пользователи могут узнать больше о том, как каждый из производителей аппаратных решений работает над интеграцией поддержки DirectStorage 1.1.

В AMD отметили, что DirectStorage является функцией, которую должны использовать разработчики игр для реализации очевидных преимуществ. При этом в сообщении компании не сказано, реализована ли поддержка новой технологии в поставляемых ею драйверах или же это произойдёт позднее. В сообщении NVIDIA сказано, что в драйвере Game Ready Driver версии 526.47 реализована поддержка формата сжатия GDeflate, а также отмечены явные преимущества GPU-декомпрессии при загрузке игр. По данным Intel, в драйвере Arc 101.3793 включена оптимизация DirectStorage 1.1 для архитектуры Intel Xe в системах с накопителями NVMe. В тестовом сценарии в системе с процессором Core i9-12900K, графикой Arc A770 с 16 Гбайт памяти скорость загрузки выросла почти в 3 раза.