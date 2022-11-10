МТС нашел самые «прокачанные» населенные пункты в Беларуси

Постоянное расширение географии услуг 4G позволяет белорусам комфортно пользоваться высокоскоростным интернетом в разных уголках страны. В компании выяснили, что самой «качающей» в октябре стала базовая станция в Полоцке, а всего за месяц абоненты МТС использовали около 71 тыс. терабайт трафика. За октябрь 2022 года абоненты МТС прокачали около 71 тыс. терабайт 3G и 4G трафика.

Самым интернет-активным было 3 октября, когда за сутки сгенерировано почти 2,4 тыс. терабайт мобильного трафика. В среднем же в прошлом месяце один абонент потреблял около 480 мегабайт трафика ежедневно.

Самый большой объем данных — 57,75 терабайт — в октябре передала базовая станция 4G на ул. Мариненко в Полоцке. Немного меньше сгенерировали станции в Барановичах (на ул. Федько) и в городе Береза (на ул. Северной) — 54 и 52 терабайта соответственно.

В октябре МТС расширил географию оказания услуг 4G. За месяц были включены 24 новые базовые станции LTE-800, 44 станции LTE-1800 и 12 станций LTE-2600. Дополнительно модернизировали 21 действующую базовую станцию диапазона 2600 МГц, включив на них дополнительные сектора.

Благодаря проведенным работам в 38 населенных пунктах услуги LTE для абонентов МТС стали доступны впервые. Например, в Брестской области связь четвертого поколения стала доступна в деревнях Галево, Почапово и Пинковичи Пинского района, а также в агрогородках Богдановка и Большие Чучевичи Лунинецкого района.

В Витебской области высокоскоростной интернет пришел в агрогородок Бигосово Верхнедвинского района и деревню Мурашки Миорского района.

А в столичном регионе сеть LTE охватила ряд населенных пунктов Борисовского, Минского, Смолевичского, Пуховичского и Несвижского районов.

Напомним, МТС первым в стране предоставил доступ к услугам сети 4G. Работы по улучшению качества мобильной связи проводятся совместно с инфраструктурным партнером beCloud, который занимается строительством единой сети LTE в Беларуси. Все базовые станции запускаются в эксплуатацию с учетом санитарных норм и повышенных требований к безопасности.