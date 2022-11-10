Intel анонсировала серию процессоров Xeon Max

Intel представила Xeon Max — серию процессоров, оснащённых набортной высокоскоростной памятью HBM2e, и по словам компании это первые в мире CPU с набортной HBM. Прежде данные чипы фигурировали под кодовым именем Sapphire Rapids HBM. Процессоры предлагают до 56 вычислительных ядер с поддержкой 112 виртуальных потоков и обладают TDP 350 Вт, а предназначены они для высокопроизводительных серверных систем.

Процессоры Xeon Max используют интерфейс EMIB, объединяющий четыре кристалла с вычислительными ядрами, а также расположенной рядом на той же подложке 64 Гбайт высокоскоростной памяти HBM2e, разбитой на четыре кластера по 16 Гбайт каждый. Общая пропускная способность около 1 Тбайт/с. Таким образом на каждое ядро процессора приходится больше 1 Гбайт памяти HBM2e.

Ключевыми особенностями Xeon Max являются поддержка интерфейсов PCIe 5.0 и CXL 1.1. Память HBM2e может использоваться как в качестве дополнительного кеша, так и в качестве дополнительной оперативной памяти. Кроме того, сервер с Xeon Max можно вообще не оснащать модулями оперативной памяти — система будет полагаться исключительно на HBM.

Компания заявляет, что энергопотребление Xeon Max на 68 % ниже, чем у процессоров AMD Milan-X при той же производительности. Поддержка новых инструкций AMX у Xeon Max ускоряет выполнение задач, связанных с ИИ и обеспечивает восьмикратное увеличение пиковой производительности по сравнению с инструкциями AVX-512 в операциях INT8 и INT32.

Intel заявляет, что Xeon Max до пяти раз производительнее в некоторых видах операций по сравнению с Intel Xeon 8380 или AMD EPYC 7773X (Milan-X с технологией 3D V-Cache). В презентации Xeon Max также сравнивается с модель AMD EPYC 7763, против которой новинка Intel демонстрирует до 3,6 раз более высокую производительность.

В сравнении с серверным ускорителем вычислений NVIDIA A100 в тесте MLPerf DeepCAM, который касается вычислений, ускоряющих и дополняющих моделирование на суперкомпьютерах с помощью ИИ, Xeon Max оказывается до 1,2 раза производительнее конкурента.

Серия серверных процессоров Xeon Max появится на рынке в январе 2023 года. Ключевыми конкурентами Xeon Max станут новые процессоры AMD EPYC Genoa. Их анонс ожидается завтра, 10 ноября. Согласно слухам, данные процессоры будут выпускаться в том числе в виде решений, оснащённых памятью HBM.