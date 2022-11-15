Huawei представила очки Vision Glass

На выставке 2022 World VR Industry компания Huawei представила умные очки Vision Glass. Модель предлагается использовать совместно со смартфоном или другим устройством, способным воспроизводить изображения или видеоряд, в качестве дополнительного экрана.

Модель получила MicroOLED-дисплеи с разрешением 1080p на каждый глаз (каждый 1920 × 1080 точек) и яркостью 480 кд/м2. Экран способен отображать 90 % цветового пространства DCI-P3 и получил сертификат германской организации TUV Rheinland за высокий уровень защиты от вредного синего света. Размеры экранов не уточняются, но пользователь получает аналог 140-дюймовой панели.

Внешне Vision Glass намного больше напоминают обычные очки, чем носимые VR-устройства, выпускаемые компаниями вроде Meta. Слева имеется разъём для подключения смартфона. В некоторых новостях упоминается о возможности коррекции с помощью очков миопии, но данные информация требует дополнительного подтверждения.

Важно, что модель не имеет интегрированного чипсета или накопителя, невозможно и подключение внешнего жёсткого диска или SSD. Устройство представляет собой дополнительный экран для смартфонов, планшетов или компьютеров. Ёмкость аккумулятора не уточняется, но устройство сможет автономно проработать довольно долго.

Цена новинки будет объявлена позже. Huawei Vision Glass поступят в продажу в декабре. Добавим, что в конце прошлого года Huawei уже представила модель Smart Glasses, с операционной системой Harmony OS, но без дисплеев.