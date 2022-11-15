Два сервиса будут исключены из мобильных приложений Microsoft Office

Компания Microsoft сообщила о двух сервисах, которые будут исключены из мобильных приложений Office к концу этого года.

Первый — Transfer Files (Передача файлов). Он позволяет передавать файлы между приложением Office и компьютером. Процесс включает в себя открытие URL-адреса и сканирование QR-кода для сопряжения двух устройств и передачи контента. Microsoft считает, что Transfer Files можно легко заменить OneDrive, который «бесшовно» интегрируется в Office.

Ещё одна функция, которая пропадёт в мобильном приложении Office, — Share Nearby (Поделиться рядом). Как следует из названия, сервис позволял обмениваться контентом между устройствами Android, находящимися в непосредственной близости. Однако Microsoft считает, что эта возможность не отвечает всем текущим потребностям её клиентов.

Работа сервисов Transfer Files и Share Nearby будет прекращена 31 декабря 2022 года. Microsoft подчеркнула, что эти шаги принимаются для развития приложения Microsoft 365 для мобильных устройств.