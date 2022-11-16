БНБ-Банк выпустил первую в Беларуси цифровую карту для питомцев

БНБ-Банк запустил продукт, с помощью которого ухаживать за четвероногими друзьями и помогать им стало еще проще. Карточка «Лапки» — это первая в стране карта, созданная специально для хозяев домашних животных.

Обладатели цифровой карточки смогут рассчитаться за покупки и услуги в офлайн-магазинах, онлайн-сервисах и воспользоваться системой ЕРИП. При оплате «Лапками» в зоомагазинах, ветеринарных клиниках, салонах красоты для животных и pets-friendly заведениях держатель получит до 10% скидки. Для офлайн-платежей карту можно привязать к Apple Pay, Samsung Pay или «Кошелек Pay».

А ещё с каждой оплаты картой «Лапки» банк от себя перечислит 1% от суммы на счет зоозащитной организации Save Us. В конце месяца банк пришлет сообщение с итоговой суммой перевода.

«Цифровая карточка «Лапки» создана для тех, кто счастлив дарить любовь своим домашним животным, не важно кто это: котик, собачка, попугайчик, хомячок или даже рыбки. Наша партнерская сеть продумана таким образом, чтобы хозяева хвостатых и пернатых получали скидки на товары и услуги для них, а ещё – для себя в pets-friendly кафе, — поделился Роман Сельченок, директор по маркетингу БНБ-Банка. — Впрочем, «Лапки» будут полезны и тем, кто просто искренне хочет помогать животным, которые борются за свою жизнь или ищут дом, благодаря партнёрству банка с благотворительным проектом SaveUs. Вы просто совершаете покупки с карточкой «Лапки» где угодно, а мы от себя направим 1% на помощь животным».

К официальному запуску карточки «Лапки» БНБ-Банк представил и кампанию по её поддержке, главными героями которой выступили забавные кролик, кот и собачка. Персонажи «примеряют» на себя человеческие профессии, но понимают, что это не так и просто, когда у тебя лапки. А вот оформить цифровую карту «Лапки» для их хозяев и просто любителей братьев наших меньших — легко и совершенно бесплатно в приложении БНБ-Банка imbanking без посещения отделения банка.

Карточка открывается в белорусских рублях. Её обслуживание — полностью бесплатное. Подробнее читайте на сайте лапки.бел.