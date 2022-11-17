Представлен смартфон Realme 10 Pro+

В Китае состоялась премьера телефонов Realme 10, линейку возглавила модель Realme 10 Pro+. Она, как и Redmi Note 12 Pro, базируется на однокристальной платформе MediaTek Dimensity 1080. Ценовая ниша у этих моделей тоже одинаковая, так что они определенно будут конкурировать между собой за кошельки потребителей.

Realme 10 Pro+ получил экран OLED с диагональю 6,7 дюйма местного производителя Tianma. Экран вполне современный – с частотой ШИМ 2160 Гц, кадровой частотой 120 Гц и разрешением Full HD+.

Фронтальная камера в этой модели – с датчиком Samsung S5K3P9 разрешением 16 Мп, в основной камере прописались сенсоры Samsung S5KHM6 (108 Мп), Sony IMX355 (8 Мп, в связке со сверхширокоугольным объективом) и GC02M1 (2 Мп). Емкость аккумулятора составила 5000 мА·ч, и он поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт (на полную зарядку аккумулятора уходит 47 минут).

Толщина телефона – всего 7,78 мм, масса – 173 грамма. Realme 10 Pro+ оснащен чипом NFC и стереодинамиками, а в качестве интерфейса используется Realme UI 4.0. Что касается цен, то они выглядят следующим образом: 8/128 ГБ – 240 долларов, 8/256 ГБ – 280 долларов, 12/256 ГБ – 320 долларов.