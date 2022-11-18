Nvidia и Microsoft построят облачный суперкомпьютер для ИИ

Компания Nvidia объявила о сотрудничестве» с Microsoft для создания одного из самых мощных суперкомпьютеров с искусственным интеллектом в мире. Эта система предназначена для обучения систем искусственного интеллекта.

В техническом плане система будет основана на облачной инфраструктуре Microsoft Azure, а также задействует десятки тысяч мощных графических процессоров в ускорителях вычислений Nvidia H100 и A100, а также сетевую инфраструктуру Nvidia Quantum-2.

По данным «зелёной команды», сочетание облачной платформы, ускорителей вычислений и других систем позволит всем желающим обучать и тренировать свои ИИ-модели. Помимо этого, обе компании также будут совместно разрабатывать DeepSpeed, программное обеспечение Microsoft для оптимизации глубокого обучения.

В Nvidia отметили, что суперкомпьютер можно использовать для различных задач, в том числе для создания более совершенных нейросетей для генерации контента. Это позволит создавать с их помощью текст, программный код, цифровые изображения, видео и музыку.

Пока не сообщается, когда этот суперкомпьютер запустят в работу.