Пятое поколение мониторов AGON пополняется новыми моделями

AGON by AOC представляет две новые модели из новой линейки AGON 5: монитор AGON AG275QZ/EU с диагональю 27 дюймов (68,6 см), оснащенный матрицей Fast IPS с покрытием Quantum Dot, обеспечивающим отображение 1,07 миллиарда цветов. Монитор сочетает в себе частоту обновления 240 Гц (с возможностью разгона до 270 Гц) и время отклика 1 мс GtG и 0,5 мс MPRT. Его более бюджетный собрат – это 27-дюймовый монитор AGON AG275QZN/EU, который оснащен матрицей Fast VA с высокой контрастностью и имеет те же высокие технические характеристики соответствующие требованиям современного киберспорта: частота обновления 240 Гц, время отклика 1 мс GtG и 0,5 мс MPRT.

Благодаря чрезвычайно низкой задержке ввода и быстрому времени отклика геймеры будут ощущать плавный игровой процесс при использовании обеих моделей. Это поможет им быстрее видеть и отслеживать своих противников, что, несомненно, обеспечивает преимущество в соревновании. Будучи поистине универсальными моделями, оба монитора сертифицированы по стандарту VESA DisplayHDR 400 и поддерживают HDR10. Таким образом, они обеспечивают насыщенное и плавное изображение без задержки кадров и разрывов.

Впервые линейка мониторов последнего поколения AGON 5 была представлена в октябре двумя моделями с частотой обновления кадров 165 Гц и матрицами Fast IPS и Fast VA. Теперь, с моделями AG275QZ/EU и AG275QZN/EU, частота обновления кадров которых составляет 270 Гц и 240 Гц, AGON by AOC поднимает планку до киберспортивного уровня. Как и их 165-герцовые собратья, эти новые модели продаются в упаковке, которая на 100% подлежит вторичной переработке.

Мониторы AG275QZ/EU и AG275QZN/EU отличаются более элегантным дизайном по сравнению с предыдущими моделями AGON. Ультратонкие рамки, окружающие экран с трех сторон, позволяют создавать бесшовные мультиэкранные конфигурации. Металлическое основание подставки занимает меньше места на столе, поэтому эти мониторы можно использовать даже на компактных игровых станциях. Кроме того, эргономичные подставки AG275QZ/EU и AG275QZN/EU позволяют настраивать положение экрана по высоте, углам наклона и поворота, а также вращать экран в вертикальном направлении. Поэтому эти мониторы подходят для соревнований как дома, так и на арене во время турниров. Благодаря встроенному в подставку отверстию для прокладки кабелей и встроенному блоку питания обеспечивается идеальный порядок на столе, что позволяет геймерам сосредоточиться на выполнении поставленной задачи. Встроенный 4-портовый USB-концентратор (USB 3.2 Gen 1) также включен в обе модели, поэтому пользователи могут легко подключать периферийные устройства, джойстики или контроллеры.

В AG275QZ/EU используется матрица Fast IPS с покрытием Quantum Dot, которое повышает точность цветопередачи, расширяет цветовой охват и воспроизводит богатые, насыщенные цвета с глубиной 10 бит. Количество отображаемых цветов при этом достигает 1,07 миллиарда. Благодаря широкому охвату цветового пространства (99,9% AdobeRGB, 100% sRGB и 97,5% DCI-P3) монитор AG275QZ/EU отлично подходит для создателей контента, ютуберов и стримеров. Монитор также поддерживает стандарты VESA DisplayHDR400 и HDR10 для воспроизведения контента с высоким динамическим диапазоном. Родная частота обновления 240 Гц может быть легко разогнана с помощью экранного меню монитора до 270 Гц, что делает его одной из самых производительных моделей с разрешением QHD на рынке. Сочетание частоты обновления 270 Гц с низким временем отклика и четким разрешением QHD (2560x1440) говорит о том, что эта модель будет актуальна еще долгие годы.

В свою очередь, AG275QZN/EU оснащен матрицей Fast VA, которая отображает 16,7 млн. цветов и имеет более высокую контрастность (3000:1), чем модель с матрицей IPS-QD. Поэтому данная модель превосходно справляется с темным, теневым содержимым экрана, воспроизводя насыщенные, глубокие черные цвета. AG275QZN/EU также сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR400, поддерживает HDR10 и обеспечивает большой охват цветового пространства: 89,3% AdobeRGB, 99,7% sRGB и 89,9% DCI-P3.

Как для IPS-мониторов (AG275QZ/EU), так и для моделей с матрицей VA (AG275QZN/EU) режимы многократного ускорения пикселей позволяют этим устройствам достичь впечатляющего времени отклика 1 мс GtG, а функция Motion Blur Reduction (MBR) позволяет сократить воспринимаемое время отклика всего до 0,5 мс MPRT. Обе модели оснащены технологией Adaptive-Sync, благодаря которой обеспечивается синхронизация частоты обновления кадров монитора с выводом сигнала видеокарты. Все это обеспечивает плавное изображение в игре без разрывов и задержки кадров. Кроме того, в режиме Console Mode эти модели могут использоваться с консолями последнего поколения в режиме 2560x1440@120 Гц. Они могут принимать сигнал 4K и понижать разрешение до 2560x1440 при включенной высокой частоте обновления кадров.

Обширным экранным меню можно управлять с помощью джойстика или программного обеспечения AOC G-Menu, что позволяет пользователям изменять настройки цвета и яркости, чтобы откалибровать их до совершенства. Меню также предлагает функции для улучшения игрового опыта и повышения комфорта, такие как наложение прицела, функция Shadow Control или режим Low Blue.

AGON AG275QZ/EU и AGON AG275QZN/EU поступят в продажу с ноября 2022 года по рекомендованной розничной цене 2369 и 1689 белорусских рублей соответственно.