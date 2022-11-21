25 ноября KV.by проведет бесплатный мастер-класс «Какие soft skills нужны в ИТ?»

25 ноября в 19:00 KV.by проведет бесплатный мастер-класс «Какие soft skills нужны в ИТ?».

Спикер: Иван Василюк, психолог c опытом более 8 лет, организатор IT-Entrance, Chief Marketing Officer in Belhard.

И вот вы получили свой первый оффер. А дальше что? А дальше каждый третий (по некоторым исследованиями - второй) работник ИТ-отрасли подвержен профессиональному выгоранию, до 40% уходят из профессии, и только 6% обращаются к психологам. Выбирая ИТ, нужно понимать, что эта профессия требует особых психологических навыков от специалиста: осознанность; стрессоустойчивость; контроль эмоций; ментальная гигиена в ИТ, самоменеджмент; умение работать в команде; работа с прокрастинацией, работа в режиме нагрузок, быстрое формирование навыков. Все это просто жизненно важно, чтобы начать работать в ИТ.

На мастер-классе поговорим:

- Какие психологические soft skills must have в ИТ-компании для джуна?

- Почему психология не работает для джунов и нужны именно навыки?

- Как самому развивать в себе soft skills?

- Конкретные планы и чек-листы по тренировке soft skills.

После доклада Иван ответит на ваши вопросы. Трансляция будет проходить ONLINE в этом Telegram-канале.