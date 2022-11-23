В Steam началась осенняя распродажа

В сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовала традиционно масштабная осенняя распродажа и отбор номинантов на ежегодную премию Steam.

В рамках осенней распродажи Steam скидки получили тысячи товаров, включая игры и дополнения. Для удобства навигации предложения на главной странице разделены по категориям и жанрам.

Что касается премии Steam, то пользователи могут выдвинуть понравившиеся им игры 2022 года на одну из номинаций. Новичком премии Steam в текущем году стала категория «Лучшая игра на ходу», в которой отмечаются проекты, как нельзя лучше подходящие для гейминга на портативном ПК вроде Steam Deck.

Проголосовать за финалистов премии Steam можно будет в рамках зимней распродажи, а победителей объявят 3 января 2023 года в 21:00. Осенняя распродажа и отбор номинантов закончатся 29 ноября в 21:00.