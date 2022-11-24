Сеть 4G от МТС появилась в новых населенных пунктах Беларуси

МТС продолжает расширять доступ к цифровым услугам сети 4G в трех диапазонах — 800, 1800 и 2600 МГц. Теперь жители более тридцати населенных пунктов могут более комфортно пользоваться всеми возможностями высокоскоростного мобильного интернета, а также голосовой связью по технологии VoLTE.

Расширение географии и улучшение покрытия сети LTE для абонентов МТС произошло благодаря использованию 16 новых базовых станций LTE-800, 10 базовых станций LTE-1800, а также 8 дополнительных секторов LTE-2600. Работы проводились практически во всех областях страны.

Так, в Могилевской области высокоскоростной мобильный интернет от МТС стал доступен на территории деревни Досова Селиба Могилевского района и агрогородка Несята Кличевского района. В Гомельской области сигналы с базовых станций начали принимать в поселке Ченки и агрогородке Еремино Гомельского района. Сеть LTE также охватила новые населенные пункты на Минщине, Витебщине и Брестчине.

Дополнительно с помощью базовых станций LTE-1800 и новых секторов LTE-2600 увеличилась пропускная способность сети LTE в Минске, Кобрине, Новополоцке, Воложине, Орше, Верхнедвинске и Миорах. На частоте 800 МГц улучшилась связь в Турове.

Расширение услуг LTE дает возможность намного активнее пользоваться мобильным интернетом, а также ощущать преимущества голосовой связи по технологии VoLTE. Благодаря ей абонент может одновременно разговаривать по телефону и раздавать мобильный интернет без потери качества интернет-соединения.

Работы по улучшению качества мобильной связи МТС проводил совместно с инфраструктурным партнером beCloud, который занимается строительством единой сети LTE в Беларуси. Все базовые станции запущены в эксплуатацию с учетом санитарных норм и повышенных требований к безопасности.