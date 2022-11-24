Опубликована программа конференции IT-Entrance

Попасть в IT быстро получается не у всех. Как не ошибиться и не потерять время? Как найти свой путь, выучиться и начать зарабатывать деньги? Об этом расскажут на XII международной конференции IT Entrance, которая пройдет в онлайн- и офлайн-форматах (отель Виктория «Олимп», пр. Победителей, 103) в Минске.

Представляем программу конференции.

Спикеры:

10:00 - 10:30 Марина ТрипутинаProduct Manager в компании "Хьюмен систем". Кандидат экономических наук. Master of Business Administration (MBA Executive). Опыт в сфере запуска IT-продуктов от идеи до выхода на рынок – более 5 лет.

Компетенции будущего. Что нужно знать и уметь в условиях цифровизации экономики

10:30 - 11:00 Артем Кутлунин, Lead Product Manager в компании Lerna, эксклюзивном партнере онлайн-курсов Skillbox, GeekBrains и SkillFactory на территории СНГ.

Метанавык "обучение"



11:00 - 11:30 Константин Мулярчик, заведующий кафедрой в Институте технологий информатизации и управления БГУ, кандидат технических наук, член Экспертного совета ПВТ

Краткосрочные курсы или 1.5 года — что выбрать?





11:30 - 12:00 Евгений Василевский, ведущий разработчик в "Тинькофф"

Пошаговая инструкция для соискателей



- Как правильно искать работу, частые ошибки;

- Что нужно знать и как готовиться;

- Что будет после собеседования.

12:00 - 12:30 Александр Рябцев, Delivery Head, Customertimes. Сертицифицированный Agile-специалист, консультант и бизнес-тренер. Работал менеджером проектов в IT-аутсорсинге и сотрудничал с компаниями из списка Fortune 500. За время карьеры выполнял роли Account / Delivery / Release / Product / Project Manager в десятках проектов. Готовит запуск онлайн-университета Study Now, открытие которого планируется в январе 2023 года.

Повышаем шансы на трудоустройство с помощью пет-проектов и портфолио



12:30 - 13:00 Андрей Шубин, старший разработчик в "Яндекс". 15 лет опыта в сфере IT, из них 11 занимается бэкендом. Создает рекомендательные системы для e-commerce без использования сложных нейросетей.

Рекомендательные системы для начинающих



13:00 - 13:30 Перерыв, общение на стендах компаний



13:30 - 14:00 Сергей Николаев, Lead UI/UX Designer в компании Severex. Опыт в сфере продуктового дизайна более 10 лет. Руководит командой из 10 талантливых дизайнеров, которые создают digital-продукты для миллионов пользователей по всему миру.

Дизайн привычных нам вещей





14:00 - 14:30 Марина Петрова, руководитель студии английского языка образовательного центра SmartLab, обладатель международных сертификатов BULATS, IELTS, CELTA и др. Опыт в сфере образования 9 лет.

О Фёдоре, карьере в IT и индийском акценте





14:30 - 15:00 Александр Крек, Chief Human Resources Officer. Опыт работы в HR сфере – более 10 лет. Карьерный консультант, специализируется на выборе IT-профессий, проведено более 1000 консультаций за последние четыре года. Дипломированный психолог, автор и ведущий профориентационных тренингов.

Почему не получается стать айтишником?





15:00 - 15:30 Анастасия Вороницкая, HR-менеджер Академии BELHARD. После более чем 15 лет стажа инженера кардинально сменила профессиональную деятельность в направлении рекрутинга и HR. Есть опыт менторства стажеров-рекрутеров.

Поиск работы для Junior-специалистов





15:30 - 16:00

Герман Рябинкин, Java Software Engineer, EPAM Systems

Java для (не)избранных?





16:00 - 16:30 Светлана Жилко, учредитель и директор ООО "Гросспрофит", аудитор, налоговый консультант. Опыт работы главным бухгалтером более 15 лет.

Как фрилансеру работать законно и выгодно



16:00 - 16:30 Ольга Василевская, директор Центра поддержки предпринимательства ОДО "Бизнес развитие". Аттестованный юрист с 19-летним опытом работы, более 11 лет оказывает юридические услуги для малого и среднего бизнеса, сертифицированный коуч международного союза коучей ICU.

Как фрилансеру работать законно и выгодно

Вы можете принять участие в конференции бесплатно или же приобрести билет за 19-29 BYN. Купив билет, вы будете уверены, что у вас будет посадочное место в зале (количество которых ограничено), а также получите полезные материалы после мероприятия. Регистрация обязательна. Приходите, будет интересно!