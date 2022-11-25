Philips представила новый монитор

Компания MMD представляет Philips 27B1U7903 – Mini-LED монитор с разрешением UHD и интерфейсом Thunderbolt 4, сочетающий высокое качество изображения с возможностью надежного и удобного подключения с помощью одного кабеля, а также экологичными материалами и стильным дизайном. Насыщенный высокотехнологичными функциями, позволяющими профессиональным пользователям выйти на новый уровень производительности, этот монитор также является первой моделью компании Philips, оснащенной технологией Thunderbolt 4 для подключения нового поколения.

Основные особенности модели

Интерфейсы Thunderbolt 4 для видео, аудио, передачи данных, подключения Ethernet, подачи питания, последовательного соединения и т.д.

Дисплей MiniLED, самое большое количество зон локального затемнения внутри 27-дюймового экрана (2 304 зоны, по сравнению с обычными 576 зонами)

VESA DisplayHDR 1400 обеспечивает более глубокие черные и яркие белые цвета с ультрареалистичными эффектами в играх и фильмах

Разрешение UltraClear 4K UHD обеспечивает чрезвычайную детализацию и четкость изображения

Безрамочная конструкция с четырех сторон и встроенная система управления кабелями обеспечивают идеальный порядок на рабочем месте

«Philips 27B1U7903, оснащенный самыми современными функциями, повышающими производительность, является идеальным выбором для всех творческих профессий. Он не только обеспечивает потрясающее качество изображения с исключительной цветопередачей и высокой детализацией, но и обладает высокой производительностью и простым в использовании интерфейсом Thunderbolt 4», - рассказала Ксени Байрактари (Xeni Bairaktari), руководитель отдела международного маркетинга и старший бренд-менеджер компании MMD Monitors & Display в Европе.

Мощность, производительность и высокая точность

Монитор Philips 27B1U7903 будет полезен таким специалистам, как видеооператоры, цветокорректоры, фотографы и графические дизайнеры, для которых важна максимальная точность цветопередачи и детализация изображения. Разрешение UltraClear 4K UHD (3840x2160) обеспечивает точность и детализацию изображения, которые требуются для работы с CAD и 3D графикой, технология IPS обеспечивает сверхширокие углы обзора 178/178 градусов, а светодиодная подсветка Mini LED обеспечивает более точное управление освещением и контрастностью. Этот монитор также имеет сертификат VESA DisplayHDR 1400, что означает пиковую яркость до 1400 нит, увеличение коэффициента контрастности на 350% и более широкий цветовой охват (1,07B цветов), позволяющий выявить ранее невидимые детали и нюансы для достижения максимально реалистичного изображения. Широкий набор дополнительных функций, улучшающих качество изображения, еще больше увеличивает графические характеристики Philips 27B1U7903.

Технология Quantum Dot - инновационная технология полупроводниковых нанокристаллов, обеспечивающая высокоточное излучение света для получения ярких, динамичных и впечатляющих цветов. Технология Zero Bright Dot устраняет дефекты в виде ярких точек, SmartUniformity обеспечивает равномерную яркость по всему дисплею, а значение Delta E менее 1 гарантирует максимальную точность цветопередачи и предотвращает любые цветовые расхождения между несколькими экранами.

Еще одной отличительной особенностью Philips 27B1U7903 является поддержка стандарта Thunderbolt 4, который обеспечивает простоту, скорость и надежность, недоступные его предшественникам. Если пользователю нужна молниеносная передача данных по одному кабелю, возможность воспроизведения 4K на нескольких экранах, впечатляющая мощность 90 Вт для зарядки ноутбуков, простое и мощное последовательное соединение для установки нескольких мониторов или гарантия безопасности от атак Thunderspy, Thunderbolt 4 предлагает огромный набор преимуществ. И это ещё не всё. Thunderbolt 4 также совместим с USB4, что позволяет пользователям наслаждаться самой оптимальной и быстрой скоростью передачи данных по USB до 32 Гбит/с.

И, наконец, Philips 27B1U7903 оснащен множеством эргономичных и экологичных функций, таких как скрытый датчик питания, позволяющий экономить до 80% электроэнергии, и подставка SmartErgoBase, позволяющая пользователям настраивать положение экрана по высоте, углам наклона и поворота, чтобы обеспечить для себя максимальный комфорт в процессе работы.

Philips 27B1U7903 уже доступен для заказа с ноября 2022 по рекомендованной розничной цене 3390 белорусских рублей.