«Яндекс» представил Y2 — поиск нового поколения

Компания «Яндекс» запустила обновлённую версию поиска — Y2. В число новых функций вошли возможности поиска видео с закадровым переводом, поиск «объектов, а не сайтов», а также т. н. «больших тем» с учётом долговременного интереса пользователя к тому или иному вопросу. Наконец, разработчик добавил возможность регистрировать детские аккаунты, контент для которых будет подбираться в зависимости от возраста пользователя, а также искать ответы, полезные профессиональной аудитории.

Согласно новой концепции, главная страница ya.ru и приложение компании сфокусированы именно на поиске. Поиск можно осуществлять одним из трёх способов — текстом, голосом или загрузив изображение.

Поиск объектов. Благодаря новым возможностям Y2, предусмотрена не только простая индексация веб-страниц, но и выбор из индексируемого контента информации об искомых объектах — важнейшая информация будет отбираться и демонстрироваться непосредственно в поисковой выдаче. Так, при выборе товара, курса по программированию или, например, врача, информация будет демонстрироваться в структурированном виде — с ценой и прочими важными деталями без необходимости самостоятельно изучать десятки сайтов и отзывы пользователей.

Большие темы. «Яндекс» учитывает долгосрочные интересы пользователя, позволяя одним кликом вернуться к истории запросов по теме и сохранённым материалам. Распознать интерес к той или иной теме помогает классификатор на основе нейронной сети YaLM. Он способен выделять темы, посвящённые образованию, карьере, финансам, недвижимости, ремонту, семье и другим вопросам.

Перевод видео. Важным дополнением поиска является возможность автоматического многоголосого перевода видео с английского, немецкого, французского, итальянского и испанского языков. Функция работает в браузере «Яндекса» и приложении компании. Дополнительно предусмотрена поддержка перевода стримов.

Поиск ответов для программистов и других специалистов. Алгоритмы Y2 обеспечивают с помощью нейросети-трансформера CS YATI поиск оптимальных ответов на вопросы разработчиков и ML-специалистов. Нейросеть обучена на оценках результатов поиска профессиональными программистами и учитывает в полтора раза больше параметров, чем запущенная два года назад YATI. В дальнейшем будет проводиться оптимизация ответов на прочие вопросы, задаваемые экспертами узкой специализации.

Детский аккаунт. Наконец, Y2 позволяет оградить ребёнка от нежелательного для его возраста контента благодаря появлению детских аккаунтов. Возможности данной учетной записи распространяются не только на поиск, но и на другие сервисы «Яндекса», включая музыку и «Кинопоиск».