KV.by провели мастер-класс «Какие soft skills нужны в ИТ?»

25 ноября KV.by провели бесплатный мастер-класс «Какие soft skills нужны в ИТ?». Спикером выступил Иван Василюк — психолог c опытом более 8 лет, организатор IT-Entrance, Chief Marketing Officer in Belhard.

На мастер-классе спикер затронул следующие темы:

- Какие психологические soft skills must have в ИТ-компании для джуна?

- Почему психология не работает для джунов и нужны именно навыки?

- Как самому развивать в себе soft skills?

- Конкретные планы и чек-листы по тренировке soft skills.

Автор лучшего вопроса получил приз - бесплатную консультацию спикера.

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