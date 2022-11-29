KV.by провели мастер-класс «Какие soft skills нужны в ИТ?»

25 ноября KV.by провели бесплатный мастер-класс «Какие soft skills нужны в ИТ?». Спикером выступил Иван Василюк — психолог c опытом более 8 лет, организатор IT-Entrance, Chief Marketing Officer in Belhard.
На мастер-классе спикер затронул следующие темы:
- Какие психологические soft skills must have в ИТ-компании для джуна?
- Почему психология не работает для джунов и нужны именно навыки?
- Как самому развивать в себе soft skills?
- Конкретные планы и чек-листы по тренировке soft skills.
Автор лучшего вопроса получил приз - бесплатную консультацию спикера.
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