Вышла бета-версия WhatsApp для планшетов

Разработчики WhatsApp регулярно добавляют в мессенджер новые функции. Теперь стало известно, что бета-тестеры получили возможность опробовать специальную версию WhatsApp для планшетов.

Компания подтвердила, что она работает над запуском приложения для планшетов, и даже выпустила баннер, информирующий пользователей о версии WhatsApp, совместимой с планшетными компьютерами.

В настоящее время этот баннер видят некоторые бета-тестеры. Ожидается, что в скором времени появится стабильная версия данного приложения. Первоначально в WhatsApp для планшетов некоторые функции могут быть недоступны.

Буквально на днях в WhatsApp появилась функция Message Yourself, которую можно использовать для отправки самому себе важных текстовых или голосовых заметок, ссылок и прочей информации. Она станет доступна всем пользователям Android и iPhone в ближайшие дни.