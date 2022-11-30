Вышла бета-версия WhatsApp для планшетов

Разработчики WhatsApp регулярно добавляют в мессенджер новые функции. Теперь стало известно, что бета-тестеры получили возможность опробовать специальную версию WhatsApp для планшетов.

Компания подтвердила, что она работает над запуском приложения для планшетов, и даже выпустила баннер, информирующий пользователей о версии WhatsApp, совместимой с планшетными компьютерами.

В настоящее время этот баннер видят некоторые бета-тестеры. Ожидается, что в скором времени появится стабильная версия данного приложения. Первоначально в WhatsApp для планшетов некоторые функции могут быть недоступны.

Буквально на днях в WhatsApp появилась функция Message Yourself, которую можно использовать для отправки самому себе важных текстовых или голосовых заметок, ссылок и прочей информации. Она станет доступна всем пользователям Android и iPhone в ближайшие дни.

 

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Источник: 

ixbt.com

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!
 